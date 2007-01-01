В двух районах Калужской области огонь уничтожил постройки

В субботу, 28 декабря, горели дома в Козельске и деревне Латышево Дзержинского района.

Днем в субботу как спичка полыхнул жилой частный гом в Латышево. Огонь охватил здание моментально. Пожар полностью уничтожил строение.

Прибывшие пожарные расчеты обеспечили нераспространение огня на близлежащие здания.

По свидетельству регионального МЧС, в результате пожара пострадавших нет.

Ближе к вечеру субботы загорелась нежилая постройка в Козельске. На улице Советская вспыхнула хозяйственная пристройка. Возгорание ликвидировано, люди не пострадали.