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Происшествия

В Калуге из-за ДТП затруднено движение на улице Ленина

Две машины столкнулись на перекрестке с улицей Суворова утром в субботу, 28 декабря.
Дмитрий Ивьев
10:50 сегодня
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Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Калуга ДТП».

Перекрыта левая полоса при движении со стороны вокзала.

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