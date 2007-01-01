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В Калуге чипированная собака укусила маленького ребенка за лицо

Инцидент произошел в поселке Резвань еще в мае, но 27 декабря стало известно решение суда по этому делу.
Дмитрий Ивьев
10:23 сегодня
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Бездомная собака укусила дошкольника на детской площадке.

Суд обязал управление городского хозяйства Калуги выплатить семье пострадавшего малыша 70 000 рублей.

Ребенку понадобилась помощь врачей и психолога. Долгое время после нападения он боялся собак и не хотел идти на детскую площадку.

На суде представители горуправы утверждали, что ранее провели все предусмотренные законом процедуры: собаку отловили, стерилизовали, вакцинировали и вернули обратно на улицу. Кроме того, чиновники утверждали, что на самом деле у животного есть владелец. Однако необходимых доказательств предоставлено не было, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

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