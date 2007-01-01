В Калуге чипированная собака укусила маленького ребенка за лицо

Инцидент произошел в поселке Резвань еще в мае, но 27 декабря стало известно решение суда по этому делу.

Бездомная собака укусила дошкольника на детской площадке.

Суд обязал управление городского хозяйства Калуги выплатить семье пострадавшего малыша 70 000 рублей.

Ребенку понадобилась помощь врачей и психолога. Долгое время после нападения он боялся собак и не хотел идти на детскую площадку.

На суде представители горуправы утверждали, что ранее провели все предусмотренные законом процедуры: собаку отловили, стерилизовали, вакцинировали и вернули обратно на улицу. Кроме того, чиновники утверждали, что на самом деле у животного есть владелец. Однако необходимых доказательств предоставлено не было, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.