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Происшествия

«Форд» и «Ниссан» столкнулись в Тарусе

ДТП произошло вечером в пятницу, 27 декабря.
Дмитрий Ивьев
07:08 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Две легковушки разбились на улице Ленина, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Сообщается как минимум о двоих пострадавших.

Точные обстоятельства сейчас уточняются.

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