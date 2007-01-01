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В Калуге молодежь на «Ладе» врезалась в дерево

Стали известны некоторые подробности о ДТП на улице Московской, которое произошло в ночь на пятницу, 27 декабря.
Дмитрий Ивьев
08:58 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, 21-летний водитель примерно в два часа ночи не справился с управлением и на высокой скорости вылетел с дороги.

Машина правой стороной врезалась в дерево.

В больницу попали сам молодой автомобилист, его 21-летний пассажир – у него перелом ноги, а также 25-летняя девушка, у которой сотрясение мозга и тупая травма живота.

Как сообщили в МЧС, автомобиль пришлось разрезать, чтобы достать людей.

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