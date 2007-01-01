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Происшествия

Сигнал воздушной тревоги включали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
08:45 сегодня
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Систему оповещение активизировали вечером 26 декабря в Козельском районе, сообщила глава местной администрации Елена Слабова.

Это произошло из-за возможной атаки беспилотников, пояснила чиновница.

Подразделения ПВО была приведены в повышенную готовность. В это же время был закрыт для самолетов аэропорт «Калуга».

Примерно спустя час Слабова рассказала об отмене сигнала «Воздушная тревога». О сбитых беспилотниках на территории Калужской области региональные власти и министерство обороны не сообщали.

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