Сигнал воздушной тревоги включали в Калужской области

Систему оповещение активизировали вечером 26 декабря в Козельском районе, сообщила глава местной администрации Елена Слабова.

Это произошло из-за возможной атаки беспилотников, пояснила чиновница.

Подразделения ПВО была приведены в повышенную готовность. В это же время был закрыт для самолетов аэропорт «Калуга».

Примерно спустя час Слабова рассказала об отмене сигнала «Воздушная тревога». О сбитых беспилотниках на территории Калужской области региональные власти и министерство обороны не сообщали.