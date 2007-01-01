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Главная Новости Происшествия В Калуге «Тойота» и «Рено» столкнулись на улице Тарутинской
Происшествия

В Калуге «Тойота» и «Рено» столкнулись на улице Тарутинской

ДТП произошло вечером 26 декабря.
Дмитрий Ивьев
07:36 сегодня
0 682
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате аварии пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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