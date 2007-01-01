В калужском аэропорту из-за плана «Ковер» задерживаются два рейса

Об этом сообщили нам в пресс-службе авиагавани.

- В результате введения плана рейсы D2103 Минска - Калуга и D2104 Калуга - Минск будут задержаны, - пояснили в аэропорту «Калуга». - Обращаем внимание, что после снятия плана «Ковер» все перелеты продолжат выполняться согласно расписанию.

Самолет из Минска должен был вылететь в Калугу в 16:25, однако пока находится в столице Беларуси. Потом этот же борт полетит обратно.

Ограничения в калужском аэропорту, а также во всех аэропортах Москвы введены днем 26 декабря.