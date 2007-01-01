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Новость дня Происшествия

Аэропорт «Калуга» остановил прием и отправку самолетов

Временные ограничения введены днем в четверг, 26 декабря.
Дмитрий Ивьев
16:20 сегодня
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Также не принимают самолеты московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, сообщили в РБК со ссылкой на Росавиацию.

Официальные причины не называются. Однако ранее подобные меры вводили при угрозе атаки беспилотников.

В 16:25 из Минска в Калугу должен вылететь самолет из Минска. Приземление в Грабцево намечено по расписанию на 17:20.

UPD. Стало известно, что задерживаются два рейса.

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