Аэропорт «Калуга» остановил прием и отправку самолетов
Временные ограничения введены днем в четверг, 26 декабря.
Также не принимают самолеты московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, сообщили в РБК со ссылкой на Росавиацию.
Официальные причины не называются. Однако ранее подобные меры вводили при угрозе атаки беспилотников.
В 16:25 из Минска в Калугу должен вылететь самолет из Минска. Приземление в Грабцево намечено по расписанию на 17:20.
UPD. Стало известно, что задерживаются два рейса.