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Происшествия

Две легковушки столкнулись на дороге Калуга – Перемышль

Около 10 утра в четверг, 26 декабря, ДТП произошло недалеко от Секиотово.
Дмитрий Ивьев
12:18 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Там разбились «Сааб» и «Чери».

По данным МЧС, пострадало несколько человек.

Причины аварии уточняются.

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