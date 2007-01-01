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Происшествия

В Калуге «Жигули» смяло в ДТП с грузовиком

Авария произошла около 8 утра в среду, 25 декабря, на Правом берегу.
Дмитрий Ивьев
16:17 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В районе деревни Чижовка столкнулись ВАЗ 2107 и грузовик МАЗ.

Фото с места ДТП опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Причины аварии и точные обстоятельства устанавливаются.

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