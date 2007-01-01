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Происшествия

«Фольксваген» и «Газель» разбились в центре Калуги

ДТП произошло в ночь на среду, 25 декабря.
Дмитрий Ивьев
09:01 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Грузовик дорожных рабочих столкнулся с легковушкой на перекрестке улиц Ленина и Суворова.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, пострадал один человек.

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