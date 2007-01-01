«Фольксваген» и «Газель» разбились в центре Калуги

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП произошло в ночь на среду, 25 декабря.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Грузовик дорожных рабочих столкнулся с легковушкой на перекрестке улиц Ленина и Суворова.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, пострадал один человек.