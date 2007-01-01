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Происшествия

В Калуге машина загорелась из-за короткого замыкания

Дмитрий Ивьев
08:56 сегодня
0 528
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Как мы уже рассказывали, пожар произошел около 11:00 23 декабря на улице 65 лет Победы.

В МЧС сообщили, что автомобиль горел из-за неисправности проводки.

Обошлось без пострадавших.

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