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Происшествия

В Калуге машина загорелась на Правом берегу

Пожар произошел около 11 утра в понедельник, 23 декабря.
Дмитрий Ивьев
08:05 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Горела легковушка на улице 65 лет Победы.

Из людей никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стали технические неполадки.

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