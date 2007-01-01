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Новость дня Происшествия

В Калуге падение башенного крана попало на видео

Момент трагедии заснял видеорегистратор одного из местных жителей.
Дмитрий Ивьев
10:16 сегодня
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В результате падения крана на улице Фомушина погиб крановщик.

На месте происшествия работают следователи.

Прокуратура сообщила о проведении проверки.

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