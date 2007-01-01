-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области «Фольксваген» сбил пешехода и вылетел в кювет
Происшествия

В Калужской области «Фольксваген» сбил пешехода и вылетел в кювет

ДТП произошло в деревне Большие Козлы Перемышльского района вечером 22 декабря, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
07:40 сегодня
0 290
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По предварительным данным, травмы получили водитель легковушки и пешеход.

Им понадобилась помощь врачей.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpoRFZFUGIwb3FTWFpmeDRtYUpURnc9PSIsInZhbHVlIjoicTQyczJ3YmRIVzdaODdjQTlZTkx1d0htdU9ITGlwL0psT2FGTS9tZ3IxRm9tZFFXRGRMN0FtMlg1cGExTXBHejhoQlNiR01QNUluOFR2emFmeVJEWU5tb1lqMllxS01lTXRnaDdQcmlvMVpBSlB6cFRVUmtFdG1DTGErQk54Rk5PYWY4QXc1Q3NhY2lBZm9FMHUwa3BveFRab3JDTjM2ZjVIVlE2eVhVank4WFl6ZTlyU29tbTZzMnVOTEgxclQ4eGtydWsrazZhQk1sY2luSGZESUlSY1RRa0R1eVVVMDNqSUJwVE1YcTlhc0JEWkUyQVBmRUVYQlRuTzVaTFhxN1Frd0M5TENjb1ZMMHloc1AyekJpY09Lb1VaWHJoM3NFcm5GR1NRcFB4Mmd2U3JjRzVwY0hqVmd1clpiVXc1K2xJc0dqK1JxTURuZ1pUcUJ0Sk5mR3h1UWppUk5sTU1ZS1NteFNJaEZ4SnJWNUZ1c1pwZlpVQ3pCT3B3RTdEdnlGV0t1ZzYxSURxL2pEN0ZjWkFXZ2RQcnhQSEt2UmVNcGEvSEpvaXFmb0NhT0hUbmRKcVZkZFlMZHAxRGQ2RlNCOCIsIm1hYyI6ImE2ZTRmM2U0ZGIyOTdiNmQwNTkyN2NhNTg2NjhjZWI5OGJmOWZkODVkYjk4OTAwOTczY2VkZGJhMjE0ZmRmYTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVPd0RrcG5FVVJDV3JyckE2RUtsSHc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2cyMnA5dUhvWDZBSzlxY2NlbHhyemEzWFRaWXMxOUJLUEFBWEFTMzNRMm9QL0hLRkZnMGJPV05QVW40K0xJNUhsSE85OVF0eXUvMlVMK29sZ3R3azVzQ3IzL3BPTXBIUmVITTZiNG50YUxhQWY4MVkzUCt4S1pienRxbUZPTm9QVm15VVJUZWJEbDlTdHNDNDdiMFZ2UGhRdzFBZ04zVWllNEdWN093QzJQTXltem1TZkFQZnJURDZLWjlleHJ6Zm5BUFRwa2FBSmlNZjVKYUtCUVJQR25ZOENIdEJDRDg1dEFNRVN4bGFQRFZ4SjMxeWU5TUY2N25MbzYvaGJSOVFjcmpVaVJEN1hTVHc3aW43YitJdWhyNVZnVnVpZ05PUEh1RDlld0ppN0NXUHczZ3g3bGJYQzFkc2k2NmlDWVpxS3RaYzQ1SndNV2E0ZGZoQ0gycmNWbXB1U3dUQnZRMmQ5YytkK3VqK0p5Slhib2hzd1VMdzJCRWZxMVhqWEFCenh3Uk1hVGZRVjlDRjlWUDVFYVdlY2p5YW4yK1hBUWs4Qm43aXVlbERDWGV5bkVxT3BnSTVpSVBQOFlEQWFjczQwaGt2V21TUXFaSGxaVHVmdW5vNkNRTEZVYXgzbVRSMjhLNStsU0Vkc1BFckl3V0JKdlFIWW9VaHB3RGJUSmlHNzdqSXJBY0h1eTY5ZUFFbHlheTFrVTJjTStRd240RW85NlFIQjl5SmMrQjNVaFo5cHJTZFkzbGR3aDF0Vk9IS2E5VWl5TjhxMXV2dVJEWG4wM3FOSGZKVUVtL0dETHNKY1FOV3YyU0RZbGxGUlN6R0h4L1h1ZUlBSU9EK0lJOCIsIm1hYyI6ImQ5MTY5MmU1Y2VhMjIwYTIxMTUyOWExZWI0YzlhNzU1MjdlMzcwM2M5NDU5OWRjZjIyOGM4ZjEwNGNlMWUwNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+