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Происшествия

Две аварии заблокировали въезды в Калугу

ДТП произошли утром в понедельник, 23 декабря, в Пучково и у Гагаринского моста.
Дмитрий Ивьев
08:48 сегодня
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Пробка со стороны Тулы растянулась на полтора километра.

Также затруднено движение с Правого берега.

Подробности о происшествиях устанавливаются.

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