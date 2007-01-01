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Происшествия

В Калуге «Пежо» влетел под фуру

ДТП произошло утром в понедельник, 23 декабря, на улице Молодежной в деревне Лихун.
Дмитрий Ивьев
08:21 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительной информации, водитель легковушки врезался в прицеп «Скании».

В МЧС сообщили о нескольких пострадавших.

Точная информация устанавливается.

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