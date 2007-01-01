В Калуге назвали причины жуткого ДТП, в котором погибла молодая женщина
Авария произошла около 18:30 в воскресенье, 22 декабря, на дороге у деревни Белая.
По предварительным данным полиции, ДТП спровоцировал 41-летний водитель «Киа Соренто». Этот автомобиль врезался в «Форд Фиеста».
Погибла 27-летняя женщина, находившаяся за рулем «Форда».
Пострадали четыре человека: водитель «Киа», 54-летняя пассажирка «Форда» и двое детей трех и восьми лет, ехавшие в «Форде».
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело.