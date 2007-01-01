3640 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге назвали причины жуткого ДТП, в котором погибла молодая женщина

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 18:30 в воскресенье, 22 декабря, на дороге у деревни Белая.

Дмитрий Ивьев 3640 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники