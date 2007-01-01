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Новость дня Происшествия

В Калуге назвали причины жуткого ДТП, в котором погибла молодая женщина

Авария произошла около 18:30 в воскресенье, 22 декабря, на дороге у деревни Белая.
Дмитрий Ивьев
08:22 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным полиции, ДТП спровоцировал 41-летний водитель «Киа Соренто». Этот автомобиль врезался в «Форд Фиеста».

Погибла 27-летняя женщина, находившаяся за рулем «Форда».

Пострадали четыре человека: водитель «Киа», 54-летняя пассажирка «Форда» и двое детей трех и восьми лет, ехавшие в «Форде».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело.

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