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В Калужской области за сутки произошло 10 аварий на автодорогах

В субботу, 21 декабря, на дорогах Калужской области зафиксировано 10 ДТП.
Игорь Кирдаков
13:37 сегодня
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К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб. Это водитель, который на  «Лада Приоре» выскочил на встречку и попал под самосвал «Вольво» под Калугой. 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

В УМВД региона уточнили подробности субботней аварии на 54-м километре автодороги «Калуга-Серпухов». Водитель «Газели». 1957 года рождения не учел метеоусловия и врезался в стоящий на обочине МАЗ, груженый сеном.

В результате ДТП пострадала женщина пассажир автомобиля Газель. Ее доставили в больницу.

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