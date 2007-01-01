В Калуге канализация топит сквер Матери

Фекальные воды вылились на дорогу и тротуар рано утром в воскресенье, 22 декабря.

Местные жители возмущаются постоянными прорывами коммунальных сетей на Правом берегу Калуги.

Причем, как они замечают, аварии случаются в самых разных местах правобережья.

- Просто какой-то ужас, - пишут жители в социальных сетях. - Канализацию прорвало не там, где всегда, а в сквере Матери и уже дошло до Микса и дальше. Сколько можно это терпеть, воняет ужасно.

В региональном министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что сегодня, в воскресенье, специалисты проведут обследование и примут меры.