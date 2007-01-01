-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области огонь уничтожил внутренности бани
Новость дня Происшествия

В Калужской области огонь уничтожил внутренности бани

В Дзержинском районе в субботу, 21 декабря, практически полностью выгорела баня.
Игорь Кирдаков
09:45 сегодня
0 490
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар произошел в микрорайоне «Звездный» поселка Товарково около пяти часов вечера.

Пара спецавтомобилей пожарных быстро справились с огнем, по свидетельству регионального МЧС пострадавших в результате возгорания бани нет.

А вот помыться в последний день года по старой советской традиции с друзьями здесь уже явно не получится, внутренности бани выгорели основательно.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdBWVFrQXBybWJBWDRVTkdDVHRvUWc9PSIsInZhbHVlIjoib2orcTRkV0hGRTIzSDgyTlVqZXNrcGxFYVM3UlhqeStaVm93R0J3TlhRQlFTZnJuenV2bTM5Z2dLVysvUlp0OC91WElkZUE2Uit5M0tHb2RWeUJKelQzNk10aWhYNG1VTlBabG02bHBJVlFvUHFCaFBwcUVMWWRUWnpITTFBMDBZcEo4eDZaWVk3dXlBNm1mamltV2dnNS9MK0V4ajJ2cDNrWHNhd2JQSDVSSjJndWZmYkMreXNaQnYvMGxtMlFrUURnR0JPNGpSSkg3YkdaSVVrME5UVjBOMXlOeldxak1tMTdkVUlwTFlxS1dNWkkyczZHSWhaM3NBeXdnbjYyQm5Sd2lGTG10OFhITGhMZGtiYi9WWG1KYkRHdnhlYmZCOUdvRUZoRlg5ejdNWHZiUDM2a2ZLb3pqSXJEa01JbFV6QURrNXhEb1JPbnYySm8xNEF5aGx5R0tGQ0Yvd2J3RmxIcGZwZG9QVWhXT0FnczhJUm9KNStJNnRVQzloWUxhSis0NFIzcSt1OXBJMjBFY285allud1Y1QmJzTnJ1NzllK3BLRlZNMmh6ZytQdzRyUzNkK0REWENyMy81UFRhMyIsIm1hYyI6IjVjYWVmZTVmZTIxOTU3NDE2ZmE2ZTI5M2Q4MWVhNmYxZDljZmYyZTA2Zjg1MjdjMjA0NjM2Yzg5N2M5MDNiOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJpMnA5Rk9WRnZiZEk0SVZ6anc5YXc9PSIsInZhbHVlIjoiS0t2emdXVE5iQXlHR2FGM1FoaVFXeUI5clJ2R2N4KzJTaVhLRzBnUy9oamFlVUNSTzdaYWNXNHptUlR6enlkU3hhM1RuR0JValhlSk00Nm1Za0ZhL21iQUo3dlRaRVBOdzFRLzVoZTNBeHNFYXRkclBRWDZHNVNKOUdnNHFUckxiQkMyTHlKdGJaTWVHS0E3OTFPZjdWd28wdzh0Zmd3TytxZGRrZ29rVENMdXBGdUptaGo0SFV0YmMzSkEyamt0TERVazNrbmNCVk0yVnYwdXladTJYb3JJSVlJalg3WjhNcjN0TGxwdysyVWNKNWRsQU5yTFROcm1udGdjZ004RXZPY0xDc2owbkdmT1p6b2pEZHZ4VC9NWU1idU9FdDZXN0RLYWIzRisrVHNVcVpacTBoVFNwbWh2UDJQb1ZUdTlvYWRHTXQ4UEplM1NmcGhXaitYNkxLT2JxNlQ4VURRdDFMekYzd1dJemJBTzZBbitkNmdUQ3FzZlh4Wi9KdWJlNE5heFNvVWdKeFNWRVdmc0lFTGpMbCtONjV6Zlk5WmhpUGo5MDI5OFdCcithcXZPNjZqdjQ5eUh4YlhuMVprc3ZUcG4xcGdxZlc5UEZtMkFGcmc2aTFPWkdRYnB3TFppcGdncW52VDBrVEtrNzk3dGxVWnNhM3lHYk4xUnA0QllVTHExRTdvNmRLS01pVTJBNitBZ01wQTFsSjA3a2hwaGg3OVBpOHJzOHNteWQ0aDRyVnhicnRHbE9xcHlzTzNFZkpRQTRzOUlQTkRuOVZqV0d3Sit6TGRqbnNvcEEySEk2bzZ0V1pDQXpUMTVienFHbnU5elk2WGJEMjJHYURFLyIsIm1hYyI6ImM2NjUyYjVlNWM2YjE4MTdlNDcyNTMxZTA4ZWMxMzNkYTI5M2RhNGMzNjliMjVlM2U4MTI5OTg4MjgyODE2OGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+