В Калужской области огонь уничтожил внутренности бани

В Дзержинском районе в субботу, 21 декабря, практически полностью выгорела баня.

Пожар произошел в микрорайоне «Звездный» поселка Товарково около пяти часов вечера.

Пара спецавтомобилей пожарных быстро справились с огнем, по свидетельству регионального МЧС пострадавших в результате возгорания бани нет.

А вот помыться в последний день года по старой советской традиции с друзьями здесь уже явно не получится, внутренности бани выгорели основательно.