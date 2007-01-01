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В Калужской области опровергли сообщение о промыве плотины

В субботу, 21 декабря в соцсетях появились сообщения о том, что в Кировском районе близ деревни Большие Желтоухи возникла угроза затопления населенного пункта.
Игорь Кирдаков
09:09 сегодня
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В сообщении говорилось также о возможном подтоплении города Киров в случае непринятия экстренных мер.

Глава администрации Кировского района отреагировал на это оперативно. В субботу Игорь Феденков пояснил ситуацию.

- На место выехали сотрудники МЧС, собственник плотины, - рассказал глава администрации Кировского района. - Тело плотины не размыто и не размывается. Ситуация находится под контролем.

Угрозы затопления близлежащих населенных пунктов нет.

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