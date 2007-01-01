В Калужской области опровергли сообщение о промыве плотины
В субботу, 21 декабря в соцсетях появились сообщения о том, что в Кировском районе близ деревни Большие Желтоухи возникла угроза затопления населенного пункта.
В сообщении говорилось также о возможном подтоплении города Киров в случае непринятия экстренных мер.
Глава администрации Кировского района отреагировал на это оперативно. В субботу Игорь Феденков пояснил ситуацию.
- На место выехали сотрудники МЧС, собственник плотины, - рассказал глава администрации Кировского района. - Тело плотины не размыто и не размывается. Ситуация находится под контролем.
Угрозы затопления близлежащих населенных пунктов нет.