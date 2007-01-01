602

В Калужской области опровергли сообщение о промыве плотины

Игорь Кирдаков

В субботу, 21 декабря в соцсетях появились сообщения о том, что в Кировском районе близ деревни Большие Желтоухи возникла угроза затопления населенного пункта.

Игорь Кирдаков 602 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники