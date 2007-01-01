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Происшествия

В Калужской области «Газель» столкнулась с грузовиком

ДТП произошло днем 21 декабря на дороге Калуга – Таруса.
Дмитрий Ивьев
17:50 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Водители «Газели» и МАЗа, перевозившего тюки с соломой, не разъехались в Тарусском районе.

Травмы получил один человек.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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