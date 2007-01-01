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Происшествия

В Калуге «Хендай» и «Киа» разбились в ночной аварии

ДТП произошло около 1:00 в субботу, 21 декабря.
Дмитрий Ивьев
08:51 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Два легковых автомобиля лоб в лоб столкнулись на улице Гурьянова.

В результате аварии пострадал один человек. Причины ДТП устанавливаются.

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