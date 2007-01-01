В Калуге «Хендай» и «Киа» разбились в ночной аварии

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП произошло около 1:00 в субботу, 21 декабря.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Два легковых автомобиля лоб в лоб столкнулись на улице Гурьянова.

В результате аварии пострадал один человек. Причины ДТП устанавливаются.