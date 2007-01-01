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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Моторной

Дмитрий Ивьев
23:58 20.12
0 572
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло около 20:10 в пятницу, 20 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса легкового автомобиля «Шевроле» на перекрестке с улицей Платова.

Данные о состоянии пострадавшего уточняются.

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