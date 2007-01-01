В Калуге пешехода сбили на улице Моторной

ДТП произошло около 20:10 в пятницу, 20 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса легкового автомобиля «Шевроле» на перекрестке с улицей Платова.

Данные о состоянии пострадавшего уточняются.