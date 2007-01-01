Курильщик поджег квартиру в Калужской области

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар произошел днем 19 декабря на улице Рагули в Людиново.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении, рассказали в МЧС.

Сам курильщик успел выйти из опасного помещения. Никто не пострадал.