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Происшествия

Курильщик поджег квартиру в Калужской области

Пожар произошел днем 19 декабря на улице Рагули в Людиново.
Дмитрий Ивьев
11:40 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении, рассказали в МЧС.

Сам курильщик успел выйти из опасного помещения. Никто не пострадал.

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