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Происшествия

В Кондрово столкнулись «Фольксваген» и «Лада»

ДТП произошло около 11:30 в пятницу, 20 декабря, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
14:16 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Водители легковушек не смогли разъехаться на улице Октябрьской.

По предварительным данным, пострадал один человек.

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