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Происшествия

В Калуге гараж сгорел на Грабцевском шоссе

Пожар произошел около 6:30 утра в пятницу, 20 декабря.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Загорелся бокс в кооперативе «Рубеж», рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины пожара устанавливаются.

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