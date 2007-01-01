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Происшествия

В Калуге пешехода сбили в Анненках

ДТП произошло около 19:00 в четверг, 19 декабря.
Дмитрий Ивьев
08:52 сегодня
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По предварительным данным, человек попал под колеса «Шкоды Октавия» на подъездной дороге от трассы М3 «Украина».

Информация о состоянии пострадавшего сейчас уточняется.

Фото с места аварии прислал наш читатель.

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