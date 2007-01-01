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Квартира горела в Людиново

Пожар произошел около 15:30 в четверг, 19 декабря.
Дмитрий Ивьев
07:42 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, пожар произошел в доме на улице Рагули.

Никто из людей не пострадал.

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