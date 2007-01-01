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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Королева

ДТП произошло около 8:40 утра в четверг, 19 декабря.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, человек под колеса «Форда».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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