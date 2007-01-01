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Происшествия

В Тарусе пожар произошел на улице Ленина

Там горело заброшенное здание, сообщили 19 декабря в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:15 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Спасатели рассказали, что из людей никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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