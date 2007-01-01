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Главная Новости Происшествия В Калуге выясняют причину пожара скорой помощи
Новость дня Происшествия

В Калуге скорая помощь сгорела из-за неисправности

Возгорание произошло на улице Вилонова.
Дмитрий Ивьев
09:51 сегодня
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По одной из версий, «Газель Некст» загорелась из-за неисправности. Однако точные причины устанавливаются.

Автомобиль почти полностью выгорел поздно вечером 18 декабря.

Из людей никто не пострадал.

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