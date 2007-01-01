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Новость дня Происшествия

В Калуге скорая помощь сгорела на улице Вилонова

Пожар произошел около 23:30 в среду, 18 декабря.
Дмитрий Ивьев
08:44 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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«Газель» медиков почти полностью выгорела.

Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

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