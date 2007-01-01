-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пешехода сбили на Грабцевском шоссе
Происшествия

В Калуге пешехода сбили на Грабцевском шоссе

ДТП произошло около 17:30 в среду, 18 декабря, сообщили в региональном МЧС.
Дмитрий Ивьев
18:30 18.12
0 236
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Человек попал под колеса «Тойоты».

О тяжести травм пострадавшего пока нет информации.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjB5UGluMnRoM1loRm9ueWNkSVJBMXc9PSIsInZhbHVlIjoiOVZVTG03Y2tleU1MWlFzYmdBdTlpa1FNYmNDaEVnMkVzSEtrUlhoTGowQ3hHenpMUi9YN0dXcEgwY1F2b29tMVFodWVNbDQ4WEtSclVkTk1uRmlNR09aZjR3MFJEVzFyY2wvZHZzUU1lSmNDN2FuaXppckx5b0t0WW8vaFJURm9VcVZyMmJjZnFIUGpGYmoySnF1SkVtVVdueEgxdzlkMUdsOWhhM2NtSXE0cWMwMmUzZVExcjhkWDU1UFlabkhtcE5aR1IrSzBHcktVM2RUMTYrZGV2ejBBbDdPVnJsMWl2UEJHaHdZWEVCYkNKRzFsWmEvcktmMHpsNzVHaXpNSzBJVk5mMlIxY0VOc0RMd1laLzNER0U5ZU5nd0c4eG1LSE54ZGtEc1N3bkM0UVF4YW85SWFaazZPRmsrMUo4UDZaUUdtUjNaNWlvckNQR3M1cEVtSC9NUDhEaTBtNExHZi9LRlduYXNoREFENk8vZVNBYnYxOVZKQkxwNWxDZkhleVV6TnFldUx5aFE2Q1V4eVNXWkpJRnd4R2NieStXWjdaSFkxOER1cWRjeWp3T01EUmdvZGgrYll3bEhrd290OSIsIm1hYyI6Ijg0ZTcyYWU1MWExZWJmZjY3NDZhODljZTBkZjUzZDlmMjJiYmUyODZiZGNjMzNjNmU3YjJlZTcyNjJhMjAyZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9GS0h1M1A4a3dNSFpzZTNCR1N2OXc9PSIsInZhbHVlIjoidDVuYzhhZVkxN3ZJYmFxODUwaU55TXUxTmVzSmlMbHlYK3BVZ2NrR1lpMmlkVkpZa1FrQlRsMjVkZzlIYjF4bmJ3QWxxaEhPWS84NHoya1FEdXY1clVrdXJvWldrNTNvdHBlajhjMmNxenU4T0w2Z2lVNXIyUFZwMUY5TGN1TnM0Z3JLNkVmSGU5cW9KNkhHKzlQekZROEJMcDY1b0xHMkpabktiRWJUQy9XNVNMRitqbzlpVkxhb0FJV1FtNWVad0xtblpsT052Y0FHY2FWbFpqNzV4Q0dWQmlEakVRQ1F4WFFVWi9SdURpcVRTUXk4am4zVFpsbktoNFE1VE1pUGlncGRkV0s3WkVTSjlocVFZaHNTakFyNm55S0JGU0FMYXc1YXNuVk9ERE1SNjhLNERTazBZSi9jYzlzWTBFUEtqUVRsMVBxeXRuYThlZ1U5Vy9DTGhwdUgyU0RmVnpMZGdRWDVlTDZNemMzQkkrdnpqeHQrVnJJVWdISlRQT0hLYUdLMmM0czlQdkNnWEp1VGdkUytWMlVDWHdzNEhtQi9GS3BEa0RFLzY2Sis5N0FPT3dnRnpPcWp0a0JTc3M2OGl1ZUVRb1hPMzdqS09hcDlXZVE0ZFZISk5lZ3UyRis4aHc2d0RZU21BL1dYNGhraWJzUVZpWWg3VlFFVlE3eDhBRU55V1UrOFY0ejhDSWpyRS9wNzVEa0RCQVBYMEJuWWpERzUyb1JSRUU1emVEYXN1WXd6L3FxaWFEZmh2RnVOemZpSysxdGN3S1pCUGxUM1RvMnJOSHBycjFwRXRsZ1VqdytUbkE2eWR1S1dIZ0YrTHladUpLZ2E3Q0Yzb3F6OCIsIm1hYyI6ImQwMGM1NDcxMjljYjRkMDE4ZTYzNTdhYWYzMDgxZWZjZjE4OWZmMzllZmYwMjZlMDI5YjAwZDE0OGU3ZTAwMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+