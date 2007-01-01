В Калужской области банда подростков избила 18-летнего парня
Инцидент произошел в Тарусе.
Этим случаем 18 декабря заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По предварительным данным, 18-летний парень сделал замечание 12-летней сестре одного из подростков.
За это на него набросилась толпа. Пострадавшего били даже после того, как он потерял сознание. Молодому человеку понадобилась помощь врачей.
Кроме того, та же 12-летняя девочка вымогала деньги у школьницы, угрожая травлей.
Бастрыкин поручил калужским следователям провести проверку.
Пока не уточняется, связан ли этот случай со случаем в Тарусе, где дочка работницы администрации, предположительно, вымогала деньги у других детей.