В Калужской области банда подростков избила 18-летнего парня

Инцидент произошел в Тарусе.

Этим случаем 18 декабря заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По предварительным данным, 18-летний парень сделал замечание 12-летней сестре одного из подростков.

За это на него набросилась толпа. Пострадавшего били даже после того, как он потерял сознание. Молодому человеку понадобилась помощь врачей.

Кроме того, та же 12-летняя девочка вымогала деньги у школьницы, угрожая травлей.

Бастрыкин поручил калужским следователям провести проверку.

Пока не уточняется, связан ли этот случай со случаем в Тарусе, где дочка работницы администрации, предположительно, вымогала деньги у других детей.