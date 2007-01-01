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Происшествия

«Лада» и «Хендай» разбились на дороге Калуга – Тула

Жесткое ДТП произошло вечером 18 декабря недалеко от Ахлебинино, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
20:59 18.12
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате столкновения двух легковушек пострадал один человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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