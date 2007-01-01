296 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

«Лада» и «Хендай» разбились на дороге Калуга – Тула

Дмитрий Ивьев

Жесткое ДТП произошло вечером 18 декабря недалеко от Ахлебинино, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 296 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники