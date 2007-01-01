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Происшествия

В Калуге «Нива» сбила пешехода

Авария произошла около 12:00 в среду, 18 декабря, в Малом переулке.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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