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В Калуге велосипедист насмерть сбил женщину на тротуаре, полиция ищет виновника

Авария произошла у дома №98 на улице Кирова примерно в 13:00 13 октября.
Дмитрий Ивьев
10:05 сегодня
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Фото: УМВД по Калужской области.
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Мужчина на украденном велосипеде «Стингер» сбил 79-летнюю женщину, а потом сбежал.

Спустя три дня пострадавшая пенсионерка умерла в больнице.

Сейчас полиция объявила о поисках велосипедиста. Очевидцы смогли снять его на камеру телефона, но личность мужчины пока не установлена.

Всех, у кого есть информация об этом человеке, просят звонить по телефонам 501-636 или 547-888.

Тот самый велосипед.
Тот самый велосипед.

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