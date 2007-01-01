-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Грузовик сгорел в Калужской области
Происшествия

Грузовик сгорел в Калужской области

Кабина большегруза горела утром 17 декабря в деревне Вязищи Износковского района.
Дмитрий Ивьев
07:10 сегодня
0 250
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Никто из людей не пострадал.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета, рассказали в МЧС.

Причины пожара устанавливаются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5wVUVteXR5VElweHl3cUY3TWJYYVE9PSIsInZhbHVlIjoibkV1U1dXV1orR2N4ZkZwRUpBdTE4azFwL0NYS29GVmUzOVY0Qk16YUYrdUNWMDVIVmVtL3VJaDZIc1Y4VUxJamdhTVJoQ1ZEVnZ3aEZENTM4Qm1nNVlELzNTc0pwUTFMVjlYeTFlS3M3M0oxcThFdVZhRmI0RkI1RmZHNkhVUzMyMHhDakRJd1ZyUTFSUncyeFhrVGE1N2xZckRvWkhaWGduSUJjRmI0OFQ1MEFyQ2UxTUZkS1RJSWtwanp3Vmp2RWg1RkJZTnJSOHB6dmMvY1M1MkhicG1vaU51NFZYc3lGak9iUVFxQmw0OExuRDMydXRYSEQvS08wdGV5YUpwMlBvNXRYamtGbm9VbXhOSGlIdXkwVFhYK0hUQnpnZGtXZWtHWlVFQVRvNW9UaC8rR05zci9HUjBIWDdRWlZxdUdvd2tyVk5wR3BLVUZlWjZvZ3RuWUtacHkyc2JMOGttZk9nN0NLYWtFQjhjeWZFeEg5clFzYzhBck1Gd0RkbzRhMXNNREFQM01rbVM3NDZZb0piMWkvbUR1RkwvMmNNSnJvMzg0bDdHaFkxdWdKNHJnOFdBOWtxQXlNR1RCbUlJayIsIm1hYyI6IjkwZTRhOGI0MDdiZjFjNjdkMjc0YjZmZTkxYTQ5NGQwNTg5ZjY4Y2M1YTQyZjkzMTA3MjM0NzQyYjk3N2YwZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJyb3UxcDdlaWJnV0gwZHpERElRUFE9PSIsInZhbHVlIjoiWmU3VVlIa3cvT24wT2JGVUZUTUFqU0s1YkVhcDRCUWZhNzA0ZmxVSURIRnA3cWlrWWd1QitkSE9URm9XUEppQWJIdFpWdmhORG92NFFHM0pjSmZYVTNpOG56dklhdU9MUkwyRzB2eWo3eGVJd1orQU9yTkN1THkxZTE5NmNEN3lrMXMxL1NDL0gxUkprZGswU245amszelhBTHBRS0F0aUViem5KT2ZwU2VaNk5PMmtTazkyakFmQTNSalQva3lhOWxiMmV4RHFJQlZUNFUyNlBCK0lDU3gxR2hlcjFTMVVtVTI2RmphTFUyVWdYRUV4Q3E2cU5oZjk3NHJzdTJlVFBtaWtJNlBDbTN2akJTSGZvUTlVKzY3Y01RRkgxSm14REtuV0xvT2RQQjZhMk9jb2tZd1h6dEVkR3VlYk1oWFNGMDJqOStXa3FvdlFUOTc0WlJkak1Fend0NW96YU5Fa3o0MDhMWGFpOVo1OWkwODlGY2d1bXAwdjl2SWVRdHhOa04xYjJjOFZnRnpXQVBIb1dIaE5jNGNFRGYwYkEwYWhPa1ZwQ2doZzB3VUNIa1ZqK1BaYytyVmEyYUJxaDZYVTZRdDRzK0x1bWVLaHp1ZHp4czRLV0p5MDludlpKUTdqMFNPRG10dDUzNEZmbGkvemFIY2VrOTZLQ3JZYVVxY3JFTnBPd2hZUUI1QURudWYvMVMxZVYrNkpyOTl5dE53YkFORXBHWUJycGE0NUxUL2hZRThlaVVXYmlkOVpHamRZeWw3SFBBUlIxZis1NnRBYU9QTFVWZE5kQnpNZHgrbjBjVWpXL0VXYTA5U2p6YUJNTnl6dWdUdFM5b3ZvWHg0bCIsIm1hYyI6ImQwNzU2ZTM1YjE1NjE5YzMwMjhhOWZjMTRhYjZmNTUzYTM2ZGFmMjE3Y2E1MmVlMDAxMmZjODJjODM4MDQ5Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+