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Происшествия

21-летний мужчина пострадал в сгоревшем ангаре в Калужской области

Пожар произошел во вторник, 17 декабря, в Мосальске, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
16:51 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Здание горело на улице 40 лет Победы.

Молодой челочек получил ожоги рук, лица и спины.

Причина пожара устанавливается.

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