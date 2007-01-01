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Жительница Калуги взыскала с недобросовестного ТСЖ почти 800 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области в понедельник, 16 декабря, на эту сумму причинен ущерб от затопления квартиры.
Дарья Джуманова
13:52 сегодня
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Залив произошел из-за засора системы канализации, ответственность по содержанию которой несет ТСЖ «А.».

Однако, несмотря на свою обязанность, ТСЖ не представило доказательств того, что оно регулярно проводило осмотры и прочистку системы канализации, а также принимало иные меры, направленные на обеспечение её нормального функционирования.

Суд принял решение взыскать с ТСЖ материальный ущерб в размере 648 933 рублей, штраф в размере 100 000 рублей, расходы по оценке имущества в размере 20 000 рублей и госпошлину.

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