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Происшествия

Жилой дом загорелся ночью в Калуге

Пожар произошел около 2:45 в понедельник, 16 декабря, в деревне Ромоданово на улице Заречной.
Дмитрий Ивьев
08:50 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Причиной в МЧС назвали нарушение правил безопасности при эксплуатации печки.

Никто из жителей не пострадал.

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