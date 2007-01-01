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Происшествия

Баня сгорела в Хвастовичах

Днем 15 декабря пожар произошел на улице Набережной.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, деревянная постройка сгорела из-за неисправности печки.

Никто из людей не пострадал.

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