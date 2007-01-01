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Главная Новости Происшествия В Боровском районе столкнулись «Тойота» и «Лексус»
Происшествия

В Боровском районе столкнулись «Тойота» и «Лексус»

Авария произошла в деревне Тимашово на улице Центральной днем 15 декабря.
Дмитрий Ивьев
07:15 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате ДТП травмы получил один человек, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Он госпитализирован.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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