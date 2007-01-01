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Главная Новости Происшествия В Калужской области 52-летний мужчина погиб в сгоревшем доме
Происшествия

В Калужской области 52-летний мужчина погиб в сгоревшем доме

Трагедия произошла около 5 утра 15 декабря в поселке Мятлево Износковского района.
Дмитрий Ивьев
09:23 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Тело местного жителя обнаружили спасатели при тушении пожара.

Огонь полностью уничтожил частный дом на улице Гагарина.

Причины устанавливаются.

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