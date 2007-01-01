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Происшествия

В Калуге загорелась квартира на улице Дачной

Пожар произошел утром 15 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
07:17 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Причиной пожара стало короткое замыкание.

На данный момент известно, что никто не пострадал.

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