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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошел около 5 утра в воскресенье, 15 декабря, в поселке Мятлево Износковского района.
Дмитрий Ивьев
07:13 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил частный дом на улице Гагарина.

Пострадал один человек. Рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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