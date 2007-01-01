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Происшествия

Гараж сгорел в Козельске

Пожар произошел вечером 14 декабря на улице Панковой.
Дмитрий Ивьев
06:05 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Причина пожара пока не называется.

Помещение выгорело, но из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

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